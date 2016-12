Una joven madre de General Roca denunció que su ex pareja no le devolvió al bebe tras haber cumplido el régimen de visita el viernes pasado. El nene, de tan sólo 10 meses, aún se alimenta únicamente con leche materna. “Voy a encadenarme en el Juzgado para que me escuchen”, relató hoy en una emisora local.

Yanina Gallardo, una madre roquense, relató l calvario que vive en la radio La Súper de Roca, Según explicó, su ex pareja, Carlos Robles, retiró el viernes pasado a Leo de 10 meses y se dio a la fuga. “El viernes a las 23 debía devolverlos, pero nunca volvió, y apagó su teléfono celular. Hice la denuncia y la policía lo encontró 24 horas después en la casa de su abuela, pero se negó a devolverme a mi hijo”, expresó.

Desde el juzgado aún no tomaron intervención, y tras cinco días alejada de su hijo, Yanina tomó la decisión de encadenarse en el edificio judicial a partir de las 8 de mañana.

“Yo me separó por situaciones de violencia, el bebé no come, solo toma la teta, y no sé en qué condiciones está. Desde el juzgado me pidieron que espere”, relató la joven.