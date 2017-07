Un mecánico salió a probar una camioneta y se la robaron

No se trataba de una broma de mal gusto. El mecánico fue sincero y le contó lo que le había sucedido desde el principio, aunque los detalles probablemente no hayan aplacado la bronca del dueño del vehículo. Según explicaron desde la Regional Quinta, el hombre aseguró que “salió a probarla cerca de las canchas del predio de Don Pedro, se bajó y cuando volvió ya no estaba más”. Se desconoce si dejó las llaves puestas, las puertas abiertas o si descuidó algún otro detalle que hicieron de la camioneta un blanco fácil para ser robada. Tampoco se estableció cuánto tiempo estuvo lejos de la camioneta.

Propietario y mecánico realizaron la denuncia en la Comisaría 32 de la calle Mengelle poco después del robo, y hasta la fecha continúa siendo buscada intensamente, tanto en la ciudad como en localidades aledañas.

El titular de la camioneta, con domicilio en el barrio Obrero, tiene 37 años, es jornalero y la usaba para trabajar, por lo que pidió ayuda a todos aquellos que pudieran aportar datos para lograr encontrar el rodado en el menor tiempo posible.

Se trata de una Chevrolet S10 con cabina doble, de color blanco y con dominio EAB 299.