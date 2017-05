Un joven de Oro denunció que fue golpeado y detenido ilegalmente

Humberto Vergara, el hermano mayor del joven, dijo que todo comenzó cerca de las 23 cuando volvía caminando del colegio nocturno donde estudia. “En la esquina de Bahía Blanca y Neuquén dos policías lo persiguen provocándolo, y lo reducen fuertemente en el piso agarrándolo del cuello. Los policías le repetían que cada vez que se crucen les debería decir buenas noche señor”, relató el hermano en base a los dichos de algunos testigos. Luego fue traslado a la Comisaría 26.

“Cuando nos avisan fuimos toda la familia y algunos amigos a preguntar qué había pasado. No nos dieron ninguna información, ni se identificaron. Decidimos quedarnos allí toda la noche para evitar agresiones. Nos echaron a la calle amenazándonos que si no contábamos con el DNI nos metían al calabozo”, expresó Vergara. A las 8 de hoy liberaron al joven, quien fue llevado a un médico particular donde se constataron lesiones leves en su cuerpo y un golpe en la cabeza. Desde la familia aseguraron que van a formalizar la denuncia en Fiscalía.

En dialogó con LMCipolletti, el comisario de la Unidad 26, Walter Lucero, informó que el joven fue detenido luego de que se negara a identificarse en una plaza cuando los efectivos acudieron tras denuncias por ruidos molestos. “Estaba acompañado por otros jóvenes que no se negaron a la identificación. Este chico no se identificó e insultó a los policía, por eso fue detenido. Se inició un expediente contravencional por violar el artículo 38, y se dio intervención al Juzgado de Paz. El médico constató escoriaciones en un brazo, producto del forcejeo normal de una detención”, relató Lucero. Agregó que la familia está en todo su derecho de hacer la presentación en la Justicia si así fuere necesario.