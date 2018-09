La denuncia inicial por abuso sexual fue realizada por dos jóvenes en septiembre del año pasado a través de un video en YouTube, que se viralizó rápidamente. Luego, hicieron la presentación ante la Justicia.

En el video, las mujeres explicaban que uno de los hechos había sido -en aquel entonces- hace diez años y el otro hace tres, pero que ambos fueron realizados de la misma manera. “A las dos nos violó de la misma manera, nosotras estábamos alcoholizadas, nos quedamos dormidas y nos despertamos cuando nos penetró, sin preservativo”, detallaron.

En marzo de este año, una causa fue archivada y la otra no avanzó. Pero lo peor llegó hace un mes: una de las jóvenes fue denunciada por el hombre bajo la figura de "violencia intrafamiliar" en el marco de la ley 2212, alegando una relación de pareja que nunca tuvieron. Por ese motivo, el Juzgado Federal N° 1 ordenó una medida cautelar de restricción de acercamiento para que ella no pueda acercarse y que no pueda dirigirse a él de forma "explícita o implícita".

Desbordada de indignación, la mujer se descargó en sus redes y acusó al Poder Judicial de querer "aquietar y callar" a las mujeres mediante "órdenes judiciales". "Los violadores, golpeadores, violentos andan libres porque, a pesar de las denuncias, el Poder Judicial no hace justicia", aseguró.

"Lo que nos está sucediendo a muchas es revictimizante y es violencia institucional. Se están utilizando herramientas por las que luchamos para defendernos y preservarnos de la violencia machista justamente para ejercer violencia machista contra nosotras", agregó.

Embed Tengo una denuncia por violencia intrafamiliar. No puedo hablar de su contenido porque hay una orden judicial que me lo impide. Sí puedo decir que la denuncia es falsa, que es un otro intento de disciplinamiento del patriarcado y que no soy la única. Abro hilo. — María Pía Borja (@mpiaborja) 31 de agosto de 2018

Por su parte, la abogada de la joven, Jorgelina Montero, explicó porqué la ley de violencia intrafamiliar está mal aplicada. "Decimos que la denuncia es falsa porque no encuadra en los conceptos de familia que la ley establece. No tienen una relación de familia ni de pareja estable y nunca la tuvieron", aseguró Montero.

La abogada agregó que presentaron pruebas para demostrar que la ley era inaplicable porque, por ejemplo, el último contacto vía Whatsapp fue en el año 2016 y era la propia víctima y denunciante quien le pedía al hombre que no se le acercara ni estableciera contacto. "No verificaron la denuncia penal de abuso sexual que hizo ella y no corroboraron la existencia de un vínculo afectivo", señaló.

La letrada advirtió, además, que este no es un caso aislado y que en Neuquén hay al menos cuatro causas judiciales en las que los hombres acusados violencia física o sexual terminan denunciando a sus ex parejas. "Lo que encontramos como repudiable es que la laxitud que se tuvo en el caso de esta denuncia no se tiene con las mujeres habitualmente, que realmente están en situación de peligro", subrayó.

