Un joven de 32 años recibió un balazo en la pierna cuando circulaba en moto por Ruta 65

Un joven recibió un balazo aparentemente de aire comprimido o una tumbera cuando circulaba en moto por la Ruta 65. El proyectil le quedó alojado en la pierna y no se lo pueden retirar para no afectar los músculos. Se cree que alguien le disparó al estilo francotirador.

Sebastián López, de 32 años, iba desde Cipolletti a Puente 83 pasada las 21 a ensayar con su banda cuando en la mitad del camino sintió un golpe en el gemelo derecho. Por miedo a que sea un ataque con intensiones de robo, decidió continuar y llegar a destino. Allí vio que tenía sangre y reconoció que no era un piedrazo, sino una bala. De inmediato, y sin esperar auxilio, agarró su moto nuevamente y se fue hasta la guardia del hospital Pedro Moguillansky para que lo atiendan.

“Me volví por el camino de La Falda por miedo a que me estén esperando. Allí me dijeron que tenía un proyectil alojado en la pierna que me rompió el peroné, que no pueden retirarlo para evitar más daño. Una policía me comentó que días atrás había pasado un caso similar, en la misma zona”, relató a LMCipolletti.

El proyectil, estilo balín o de tumbera, ingresó 5 centímetros en su pierna, y no saben aún qué tipo de arma se trata ya que el aire comprimido no suele perforar tan profundo con un disparo a distancia considerada.