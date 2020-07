Un hombre denunció violentas agresiones de un taxista

“Esa noche se nos rompió la moto con la que hacemos el delivery y tuvimos que solicitar un taxi para poder enviar los pedidos. Se nos habían acumulado varias entregas y estábamos retrasados”, explicó Guillermo Álvarez en diálogo con LM Cipolletti.

Explicó que primero llamó un móvil de la empresa Radiotaxi Cipolletti y les advirtieron que tenían demora de 15 minutos. Luego llamó a Servitaxi y le dijeron que en dos minutos tendría el móvil afuera de su casa.

“Eran las 22:45 del domingo, ya habían pasado 45 minutos desde que solicitamos el taxi y no aparecía. El operador nos decía que le pedía explicaciones al chofer a través de la radio, y no le respondía. Entonces volvimos a llamar un Radiotaxi. A su vez teníamos a los clientes reclamándonos los pedidos, estábamos realmente atrasados”, explicó Guillermo.

Dijo que a los pocos minutos pareció el móvil de Radiotaxi Cipolletti, y cuando estaban cargando las comidas apareció el móvil de Servitaxi.

“Me acerqué y le pedí disculpas, y le dije que estábamos apurados, con pedidos atrasados, y que fue excesiva la demora. El chofer se bajó y me increpó, me quería pegar. Me amenazó de muerte, me dijo que para que mierda le hacía gastar nafta, y que me iba a pegar un tiro en la cabeza. Me perseguía para pegarme, y estaba toda mi familia presente. Yo mido 1,65 de altura y el chofer era alto, más de 1,80 y no iba a pelearle”, afirmó el vecino.

Luego de la violenta escena, el chofer se fue del lugar. Pasada la 1 de la madrugada Guillermo se acercó hasta la Comisaría 24 del barrio Don Bosco a radicar la denuncia.

“Fui a denunciar porque quedamos todos atemorizados. Además no entiendo cómo una persona así está manejando un transporte público. En estos días voy a presentarme en Transporte del Municipio. Es un peligro para toda la sociedad”, cuestionó.

Tras la denuncia se comunicó con la base de taxi para relatar lo que había sufrido, y le expresaron que estaban al tanto de las faltas disciplinarias del chofer, que ya habían tenido denuncias pero que no se podía hacer nada.

“Yo soy pintor y por la pandemia tuve que empezar hacer comida. La gente que nos encarga quiere que los pedidos lleguen calientes, no puedo esperar 45 minutos un taxi. Y menos bancarme las agresiones”, comentó el vecino.