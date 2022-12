Un falso operario de CALF engañó a una mujer para entrar a robar a su casa

"En el momento ella no se da cuenta de que todo era un engaño, pero después quedó re asustada", contó Carolina, quien detalló que el delincuente llevaba una remera con el logo de la empresa , según le contó su madre, y que le dijo que debía entrar a la vivienda para chequear y solucionar el problema de conexión antes de restablecer el servicio.

La víctima chequeó con el interruptor más cercano y, efectivamente, no tenía luz, por lo que creyó en la palabra del hombre. Se estima que esta fue cortada adrede como parte del engaño.

"En eso de estar un poco dormida de la siesta, no supo qué hacer. Me llamó a mí y yo justo iba manejando así que no atendí, y ella decide dejarlo pasar", relató Carolina.

El falso operario le pidió a la mujer que desenchufe todos los electrodomésticos y demás dispositivos para iniciar su trabajo, hasta la mandó a desenchufar el lavarropas del sector del lavadero, y le dijo: "Quédese allá que yo le voy a estar avisando", algo que a la propietaria no la dejó tranquila, por lo que decidió volver al living, donde había dejado al supuesto trabajador.

En ese momento, lo vio que regresaba de su habitación, pero al cuestionarlo, éste le manifestó que se "estaba fijando si había alguna otra cosa enchufada". "Ahí ella empezó a sospechar y le dijo que iba a llamar a su hijo", contó a medios radiales la hija de la víctima.

Esto preocupó al delincuente, que entendió que debía pensar rápido si no quería ser descubierto.

tuit calf.JPG

"Entonces, él le dice: 'No, hagamos una cosa; yo se lo puedo arreglar y se lo dejo andando y me tiene que dar 7500 pesos'", contó Carolina, pero lo cierto es que la mujer no contaba con ese dinero, por lo que insistió en que haría que su hijo fuera para pagarle al operario.

Acorralado, el delincuente prometió salir a chequear algo y volver en cinco minutos, pero cuando salía se cruzó con el hijo de la mujer y ya no miró atrás; aprovechó su oportunidad para retirarse antes de que se destapara su mentira.

La incoherencia en su relato y su rápida huida confirmó las sospechas de los hijos de la mujer sobre su mentira. Afortunadamente, la víctima no fue maltratada, herida ni amenazada, ya que evidentemente el ladrón pretendía sacarle dinero o algún otro elemento pequeño de valor sin que se percatara, algo que no logró.

"La agarró desprevenida. Si bien uno la va alertando de los peligros que hay hoy en día, la verdad que era un buen actor", admitió Carolina, quien además confió que ya avisó a todos los vecinos del sector para evitar situaciones similares y se encuentra difundiendo también para cuidar a otras potenciales víctimas. Por último, agregó: "Nunca la trató mal y gracias a Dios, no le faltaba nada".