Un diputado rionegrino homenajeó a Maradona en el Congreso

“Yo este homenaje hoy quiero hacérselo al Diego y a esos cientos de miles de argentinos, padres, madres e hijos que fueron a despedir a su ídolo y que lamentablemente no lo llegaron a hacer”, expresó hoy en la sesión especial de la Cámara de Diputados de la Nación.

En este sentido y al referirse a los incidentes ocurridos durante el multitudinario y accidentado velorio, afirmó que “No podemos tolerar que así como esos cientos de miles de madres y padres no pudieron entrar, en las primeras horas de la noche teníamos a un mafioso, delincuente, dentro de la Casa Rosada haciéndole homenaje. Digamos basta a todas estas cuestiones, ahí le haremos un homenaje al futuro de Maradona y de nuestros niños y niñas”.

Al referirse al astro del fútbol pidió “que descanse en paz” y agregó que “lo único que no pudo gambetear fue justamente a la droga, y fue porque no pudo, no porque fuera malo. El ídolo seguirá siendo el ídolo para todos”.