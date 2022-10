Un cura uruguayo cuestionó a Tini Stoessel por sus letras

Tini Stoessel vive un presente musical exitosísimo. Es una de las artistas más queridas en el país y en el mundo. De hecho, su más reciente show en el Estadio Centenario de Uruguay reunió a más de 50 mil personas convirtiéndose en un concierto récord. Sin embargo, no todo es color de rosas para la joven de 27 años, ya que fue cuestionada por sus letras.

“Me llamó mucho la atención ese extraordinario éxito que tuvo en el Estadio Centenario la actuación de Tini. Les confieso que de esta chiquilina yo había escuchado hablar y no me había preocupado de más”, relató.