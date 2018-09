Un chacarero, denunciado por hostigar a su ex pareja

Según consta en la denuncia, el hombre frecuentaba la vivienda de forma intimidatoria. Luego de que violara la prohibición de acercamiento, Ostertag decidió hacer pública la situación a través de una polémica publicación en Facebook, algo que no pasó desapercibido por tratarse de dos personas de notoriedad pública en la ciudad.

El hecho se enmarca en la ley de violencia de género, aunque se supo que no hubo agresión física.

“Yo sufro violencia de género por parte de mi ex esposo, y lo hago público y viral porque no encuentro forma de protegerme a mí y a mis hijos, y a este mundo mío que amo. Siento atentada mi integridad, dignidad y mi libertad como mujer. No puedo reír, no puedo pensar, no puedo vivir porque me anulan, me bloquean, me matan. Esa violencia no me deja sentir, no me deja querer es el sufrimiento más humillante y denigrante”, publicó Ostertag en la red social.

La voz del Gallo

En diálogo con LM Cipolletti, Pierdominici dijo que frecuentó en varias oportunidades la casa de su ex mujer, traicionado por los sentimientos que aún quedaban por la relación. “Ya hablé con la jueza y le expliqué que sentía una necesidad de saber qué hacía mi ex pareja, porque tenía celos. Nunca quise asustarla ni incomodarla. Entendí que lo que hacía no estaba bien, y que no debía visitarla más ni cruzar por esa calle. Aún tengo sentimientos por ella, un hijo en común, y es difícil terminar con una relación, por lo que voy a comenzar un tratamiento psicológico a recomendación de la Justicia”, relató el presidente de la Cámara de Productores.

Una relación que llegó a su fin

No se puede acercar

Ostertag y Pierdominici viven a sólo 150 metros de distancia, por lo que deberán evitar cruzarse. La prohibición de acercamiento se mantendrá por 90 días.

Pidió perdón

“Le pido perdón a ella. Nunca quise causar inconvenientes. Voy a respetar sus sentimientos y sus tiempos. Me equivoqué y me hago cargo. Lo que quiero que quede claro es que nunca existió violencia física ni amenazas”, aclaró Pierdominici.