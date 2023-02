Deportes LMCipolletti Boca Un campeón de América le dio con todo a Sebastián Villa, en conflicto con Boca

El delantero colombiano está en el ojo de la tormenta luego de sus irregulares rendimientos. : "No fuiste nadie y...", le dijo.







Para muchos figura de Boca, para otros el principal culpable de su mal rendimiento, Sebastián Villa no viene pasando un buen momento en el club Xeneize. Luego de varias polémicas, la expulsión del delantero colombiano frente a Talleres hizo que muchos terminaran de perderle la paciencia, inclusive un ex jugador que salió Campeón de América con el club.

Es que Hugo Perotti no le tembló el pulso a la hora de dar su opinión sobre el delantero colombiano. "No puedo ser objetivo porque cuando vos te querés ir del club no me importa más lo que pueda rendir dentro del campo de juego. Y si encima no rendís, más todavía quiero que salgas. La camiseta de Boca merece respeto, orgullo, dignidad, amor propio y sacar la cara como han hecho los chicos en los momentos más feos de los equipos de Boca en su historia", aseguró.

"Cuando venís de afuera, no fuiste nadie y Boca te abrió la puerta, te albergó, te cuidó y pagás de esa manera, me parece muy injusto. No soy partidario de ser dependiente de Villa porque no me inspira la confianza del definidor de partidos, la prueba está en que Langoni tiene más goles en 10 partidos", continuó diciendo Perotti.