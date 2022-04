Ucrania advirtió que no puede controlar la radiactividad en Chernóbil

Las autoridades ucranianas advirtieron que no tienen los medios para poder controlar la radiactividad en Chernóbil tras la ocupación de los soldados rusos .

”El sistema para controlar el nivel de radiactividad en la zona prohibida sigue sin funcionar” , declaró Evguen Kramarenko, jefe de la agencia estatal encargada de la zona prohibida de Chernóbil. ”Los servidores que manejan esta información desaparecieron (...) no podemos afirmar si (la zona) es completamente segura”, agregó.

”Mientras no se restablezca la electricidad y los empleados no tengan autorización de las fuerzas armadas para acceder a los puestos de control de la radiactividad, no podemos evaluar los daños sufridos”, precisó. Kramarenko aseguró además que “los ocupantes rusos habían excavado en múltiples lugares” en Chernóbil, donde tuvo lugar el accidente nuclear en abril de 1986.