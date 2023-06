UCR: "Con Tortoriello somos socios y empujamos para el mismo lado"

La Unión Cívica Radical no llegó a un acuerdo con el PRO rionegrino y Aníbal Tortoriello impuso a Roberto Brusa como primer candidato a diputado en la boleta de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. La conducción del radicalismo había insistido con encabezar ese tramo, argumentando que al PRO se le concedieron esos espacios en las elecciones pasadas. Ante la falta de consenso, la UCR inscribió su propia nómina durante el fin de semana esperando que la dirigencia nacional acepte el pedido de adhesión al tramo presidencial.

"Intentamos hacer una sola lista con el PRO, pero no fue posible. Este turno le correspondía a la UCR, pero el sector de Tortoriello prefirió hacer su propia lista. Ahora queda definir la adhesión de la corte presidencial ´Larreta- Morales´ a esta dos listas. A mi parecer no debería haber problemas. Nosotros veníamos trabajando con Morales. La idea no es otra que sumar a esa fórmula", sostuvo José Luis Rodríguez quien encabezará la lista de la UCR para la Cámara Baja del Congreso de la Nación.