¿Quién será el próximo presidente? Todos los candidatos para las PASO

Se agotó el tiempo para las especulaciones. Ya no habrá precandidatos sorpresa, como ocurrió el viernes por la noche. Ya no habrá negociaciones, al menos para incorporar o bajar gente. Ya no habrá giros sorpresivos. Con el ojo puesto en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto, todos los partidos políticos definieron sus fórmulas y ahora se viene el momento de las campañas.