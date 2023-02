UBA: inédito estudio sobre la salud mental en el país

Los participantes que realizan actividad física (44,79% del total) mostraron menores niveles de ansiedad y depresión que aquellos que no lo hacen. Por otra parte, más del 50% de los encuestados que no llevan a cabo tratamiento terapéutico dicen necesitarlo, pero el 34,75% tiene como impedimento no poder pagarlo.

Curiosamente, el 54,55% de los participantes dice estar atravesando una crisis. De ese total, el 49,44% mencionó una crisis económica. Luego, se mencionaron otras dificultades como la vital, familiar, de pareja, vocacional, duelo, de identidad y por violencia de diferentes tipos -familiar, género, laboral, etc.

Ante el malestar psicológico, el 40,44% dialoga con amigos/as, el 22,61% practica el rezo, el 22,09% recurren a un profesional psicólogo/a, el 21,57% toma medicación, sin especificar cuál y el 18,26% practica un deporte.

Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que las mujeres son mucho más propensas a sufrir depresión que los hombres: la patología mental se presenta en casi el doble de proporción en personas de sexo femenino (12%) que en masculinos (6%). Al mismo tiempo, el ente internacional advirtió que se trata de la segunda causa de discapacidad en todo el mundo. A su vez, ante el auge de la medicina alternativa, los profesionales advirtieron que técnicas como la hipnosis o la acupuntura no demostraron su eficacia.