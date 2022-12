Tras el pase a la final, Rodrigo de Paul habló de Tini: "Ella es..."

La argentina está feliz. No hay dudas de que el pueblo argentino necesitaba de una alegría y se las dio la Scaloneta en el mano a mano en el que la selección aplastó a Croacia por 3 a 0 y le dio el pase directo a la final de la Copa del Mundo en Qatar.

Rodrigo de Pau l no pudo contener su emoción, como tantos argentinos, y en diálogo con Tití Fernández para la Televisión Pública el mediocampista se mostró feliz por el resultado del partido y se acordó de su flamante novia Tini Stoessel.

El periodista quiso saber lo que significa el apoyo de las parejas y de las familias en esta etapa del mundial a lo que el jugador no dudó en dedicarle un emotivo mensaje a la cantante que no está en Qatar por compromisos laborales. "Ella está siempre ahí apoyando. Ella es de fierro. Hoy se lo dije antes de salir del hotel, me mandó un mensaje muy lindo", dijo.