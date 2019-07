Consultada por la cronista de LAM, Maite Peñoñori, le preguntó el motivo de su alejamiento, De la V manifestó: "Me fui cuando no me apoyaron cuando tuve problemas, porque ellas son sororas con las que quieren".

Luego explicó que "desde (Jorge) Lanata para abajo", desde que se creó el colectivo, ella sufrió ataques y no vio que sus colegas salieran a defenderla.

"En un momento hubo una charla y sacaron un comunicado, pero ninguna en redes sociales como hicieron con Thelma Fardín", dijo la actriz enojada, al tiempo que aclaró que, más allá de su alejamiento, sigue apoyando la causa del aborto legal, seguro y gratuito, una de las principales batallas de la colectiva.

En tanto, al ser consultada sobre el alejamiento de su colega del colectivo, Peña dijo no saber nada y señaló: "Soy parte, pero no soy de las que está asiduamente trabajando, apoyo cosas que se hacen. Dejémoslo de lado esto porque no tengo idea".

