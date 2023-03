Trabajador de un empaque murió luego de volcar su auto en la ruta chica

Según se informó el redes sociales, la víctima es un trabajador de la empresa Kleppe, de apellido Quiroz.

Inmediatamente llegó a ese lugar personal policial, ambulancias y bomberos. Según informaron desde AN Roca, no fue una tarea simple para los efectivos el rescatar al hombre, ya que se les dificultaba el poder llegar al auto. Cuando pudieron sacarlo, el hombre ya no tenía signos vitales.

Por el momento, se desconocen y son materia de investigación los motivos por los cuales el auto terminó dentro del desagüe.

