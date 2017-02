El intendente Aníbal Tortoriello afirmó que le gustaría ir por la reelección de su mandato al frente del ejecutivo municipal, para desarrollar sus proyectos a largo plazo. La declaración al realizó hoy a través de la emisora LU19 de Cipolletti.

Durante una entrevista el intendente de la ciudad expresó que su visión cambió luego de su primer año de gobierno en el que se sintió muy complacido de haber prestado servicio a su querida ciudad. “El objetivo de mejorar a Cipolletti en todo lo que se pueda se ha cumplido satisfactoriamente. Le he tomado el gusto, y como me conozco cuando empiezo algo y hay mucho por hacer. Yo lo veo a Aníbal con mucho entusiasmo para continuar. Pensando en los proyectos a largo plazo, me encantaría continuar, aunque eso depende de la gente”. Relató.

Aseguró que pese a la campaña de desprestigió que realizan algunos medios, a las que vinculó al recorte en la pauta municipal, la gente sabrá ver los cambios. “La gente apostó y generó una enrome confianza en la figura de Aníbal Tortoriello, mirando su trayectoria, y sabiendo que no viene para robar. Estoy satisfecho porque este primer año fue de conocer y aprender. Lo primero y esencial es la economía, pagamos la deuda y quedamos con superávit. Había que sacar a la ciudad que estaba hundida”, expresó Tortoriello.