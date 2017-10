El equipo de Maximiliano Rubio ganó en el debut frente a Cinco Saltos (76-71) y volvió a sumar dos puntos en la capital neuquina. “Una de las cosas que hemos podido hacer bien en estos dos partidos es la defensa. Hasta ahora, a los dos rivales los bajamos el goleo y eso nos da más probabilidades de ganar”, destacó el ala, formado en el club albinegro, repatriado para jugar el Torneo Integración primero y, luego, para ser parte de la primera experiencia de Cipo en la tercera división del básquet nacional.

“Independiente es un equipo que ya está, entre comillas, acostumbrado a jugar en esta categoría. Sabíamos que era una prueba dura para saber en dónde nos encontrábamos y creo que fue por demás positiva. Fuimos de menor a mayor y en este proceso encontrarnos con dos resultados positivos, la verdad es que es muy bueno y nos da más aliento para seguir trabajando”, sostuvo Tomasevich.

Para el cipoleño es importante encontrar cuando antes la identidad como equipo: “En lo personal estoy bien. Por ahí no se me ha dado la gran efectividad hasta ahora, pero esto es largo y sé que con el correr de los partidos vamos a ir mejorando, tanto yo como el equipo, y vamos a ir definiendo los roles de cada uno y encontrando una identidad como equipo, que es algo muy difícil. Mientras antes lo hagamos, mejor”.

Un sabor distinto

El viernes en La Caldera no faltaron algunos de los cantitos que se escuchan normalmente en La Visera de Cemento. El equipo de Rubio es batallador y entusiasma a los hinchas. Y además, el triunfo frente al Rojo tuvo un plus, por la rivalidad histórica en el fútbol y porque el conjunto de Henry Homann viene de vencerlos en el Federal A. “Mis amigos, que son por demás futboleros, estaban contentos y he leído comentarios con cargadas”, contó entre risas Tomasevich.

“Es muy lindo que la gente acompañe. Cipo es un club grande, en distintas disciplinas, y que no se concentre solamente en un deporte, le da más grandeza. Y nosotros con buenos resultados, esperemos poder seguir alentando a la gente a que nos siga”, dijo con optimismo el cipoleño.

“Ahora tenemos un tramo largo”, dijo el perimetral, porque Cipo sale por primera vez a la ruta, viajando a Madryn para enfrentar el viernes a Ferro y, la semana siguiente, a Patagones, donde se pondrá a prueba ante Jorge Newbery. Volverá a casa el 10 de noviembre ante All Boys de Santa Rosa. “Es importante la localía y también tratar de robar lo que más se pueda de visitante”, resaltó Tomasevich.