"Todavía no caigo de todo lo que sucedió y logramos"

“La verdad que lo que viví en estas últimas semanas fue algo increíble y no me lo voy a olvidar más. Todavía no caigo de todo lo que sucedió y lo que conseguimos. Fue algo histórico, momentos únicos que quedarán en mi memoria. Muy contento de poder disfrutarlo ahora con la familia y amigos en Cipolletti”, nos cuenta en exclusiva. “Estando allá en España y en Abu Dhabi la gente estaba como loca, pero una vez que llegamos a Argentina fue algo sensacional.

Fue impresionante”, comenta aún maravillado con la experiencia el hijo de Rafa (un referente en el puesto de la zona), quien se presta para las fotos junto al resto de la familia con la mejor onda. La memorable victoria ante Boca en el mítico Bernabéu y la posterior participación en el certamen intercontinental junto a las estrellas del Millo son imágenes que Eze, dice, “guardaré para siempre en mí”.

Eze Centurión

21 años tiene la joyita cipoleña y ya ganó una Libertadores. Un futuro enorme.

“¿Si mis compañeros me hicieron sentir parte de la conquista?

Tenemos un grupo humano hermoso, tiramos todos para el mismo lado. No hay diferencia entre los que juegan con los que recién empezamos, con los más chicos, una relación bárbara. Se logró lo que se logró gracias a la calidad de personas que conforman este plantel”, destaca mientras posaba para las fotos. También revela cómo se vivió en la intimidad el triunfo ante el rival de toda la vida. “Durante el partido fueron momentos de mucha tensión, por suerte se lo pudo dar vuelta. Festejamos muchísimo, lo merecíamos”, asegura quien hizo las inferiores en el Albinegro y actuó en Fernández Oro.

“El Mundial de clubes fue algo único, inolvidable, experiencia muy linda a pesar de que no se dio lo de la final. Estamos muy contentos con todo lo que logramos”, comparte sus sensaciones el rubio guardavallas al que Franco Armani elogió alguna vez.

“Lo que viví en estas últimas semanas fue algo increíble y no me lo voy a olvidar más. Muy contento de poder disfrutarlo ahora con la familia y amigos en Cipolletti”.“Los hinchas que me cruzo en la ciudad y en la región me saludan, piden fotos y me pone muy contento. Tratando de disfrutar, descansar y relajar”. Ezequiel Centurión, Arquero cipoleño campeón de la libertadores con River

La arenga del Muñeco

Los méritos del entrenador millonario en la conquista son evidentes pero era clave que alguien que vivió desde adentro la consagración más importante de la historia explique el secreto. “Gallardo nos habló muy bien a todos y nos convenció de que esto era nuestro, por suerte lo pudimos lograr”.

Eze Centurión, el cipoleño que es dueño de una historia re copada... .

moyita

"Me pone contento lo del Tuti, Strak y lo del Albinegro"

Suele estar atento y pendiente del club que lo formó. Ese equipo al que siempre le desea lo mejor. Ezequiel Centurión, juvenil arquero de River, es de Cipo, de la ciudad y del popular equipo que la representa. Por ello celebra que el Capataz haya mejorado su performance en el presente Federal A y también el buen momento de Gustavo del Prete y de Juan Strak, dos de sus amigos del plantel, a quienes conoció en la institución.

“Me pone muy contento que les vaya bien a los chicos, al Tuti, al Rusito, son grandes jugadores y personas que se merecen lo mejor y no tengo dudas de que van a triunfar”, asegura Centurión en el mano a mano con LM Cipolletti luego de la gran conquista que logró con el Millonario.

Tras un comienzo desfavorable, Cipolletti pudo corregir su andar en la zona patagónica del certamen y terminó mejorando su imagen y sumando puntos más allá de que deberá disputar la reválida.

Por esa razón, Centurión destacó que su alegría también se debe al presente el elenco que conduce Gustavo Coronel, ex DT de Independiente de Neuquén.

“También me pone contento por el club que me formó de chiquito, le deseo lo mejor siempre”, resaltó el rubio guardametas, quien de chico en el club no tuvo las oportunidades que merecía pero igualmente le tiene un cariño especial a la entidad.

Seguramente con los amigos que dejó en el Capataz en los próximos se juntará para compartir algún momento o asado. Amigos son los amigos.

“Moyita se merecía el gol en River, lo venía buscando”

Son compañeros desde las inferiores del Millo y ahora también coinciden en el plantel mayor. De hecho, hace un par de semanas los dos estuvieron juntos por primera vez en el banco del Millonario ante Gimnasia en el triunfo 3 a 1 a Gimnasia por la Superliga. Fue el 2 de diciembre y ese día el neuquino Matías Moya anotó su primer tanto con la camiseta del Millonario. “Me puse muy contento cuando hizo el gol Moyita, se lo merecía, lo venía buscando y muy feliz por él”, consideró el arquero que hizo historia con el Millonario. Embajadores del Valle en River .