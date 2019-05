TN: del 1-2 de los Pernía a la polémica Urcera-Di Palma

La gran polémica se dio entre el regional Manu Urcera, líder de la categoría y el popular Josito Di Palma, en otro capítulo controvertido que los tiene como protagonistas (venían de un cruce picante).

“Mala y complicada clasificación, en la vuelta del tiempo me tapa Urcera y me lo llevo por delante. Me taparon la vuelta, y no solo fue la vuelta sino que también me rompieron el auto, después de eso no pude cerrar una vuelta bien. Lo lamento por Manu, pero cuando hay un perjuicio, se tiene que tomar una medida”, explicó el arrecifeño al argumentar su protesta formal.

El cipoleño se hizo cargo “de haber perjudicado” a Josito aunque cuestionó el posterior reclamo de este ante el comisariato, que finalmente no prosperó pero pudo haberlo condenado al último lugar.

“Yo en su lugar no lo hubiese hecho, si lo hubiera hecho de forma intencional ahí si voy a hacer un reclamo, pero si no, lo hablo directamente y le pido disculpas, no es que quedó a un segundo y medio de Pernía por culpa mía. Entiendo que es el trabajo de los comisarios, porque es lo que tienen que hacer. Les expliqué que no tenía forma de verlo. Me molesta la actitud más que nada, porque no tenía mucho para mejorar”, reprochó el Manu.

En tanto, Leonel Pernía destaco el momento soñado para la familia: “Vivir esto con mi hermano es hermoso, ya no somos chicos y por ahí estamos mas cerca del retiro, por eso se disfruta más."

En la Clase 2, Gastón Iansa y Nicolás Posco ganaron las series. El primero ganó la batería más veloz y partirá desde la pole en la final.

El debutante neuquino Martín Alessi (Ford) llegó a estar quinto en su serie, si bien largó doce y terminó séptimo, pero recibió un toque de Juan Ignacio Canela (Toyota Etios) que le hizo perder un lugar, protestó el comisariato hizo lugar y le devolvió la posición con lo cual largará desde la 12° posición la final prevista para las 12.30.