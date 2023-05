Thelma Fardin tras la absolución de Darthés: "Estoy cansada, pero no me van a quebrar"

A continuación tomó la palabra la abogada Carla Junqueira, que comenzó realizando una aclaración: “Acá no hay palabra inocencia. Esta decisión fue muy clara al interpretar los hechos y las pruebas para afirmar que sí hubo actos de violencia sexual. Y si hubiera pasado después de 2010, la ley aplicable sería otra”. La letrada consideró que se trató de un fallo “sin perspectiva de género” y adelantó que apelarán.

En su momento Fardin también consideró que la Justicia de Brasil “no tiene perspectiva de género”. “Solamente el 1% de los casos de abusos sexual obtienen condena”, remarcó.

En esa línea, se refirió a su caso: “Fue absolutamente único en muchos sentidos. El fallo dice que está probado el delito sexual, que me practicó sexo oral y que me penetró con los dedos. Entonces, ¿Qué esperan? ¿Qué le están pidiendo a las infancias, que se filmen cuando están siendo abusadas? Como no pudo decir que mentía, tuvo que decir que no alcazaba”.

“Mi verdad es la verdad y eso no cambia por lo que diga este fallo. Estoy cansada pero no me van a quebrar, esto no termina acá”, aseguró.

Pese a que la resolución no fue la esperada, la actriz manifestó: “El cambio que hicimos y del cual mi caso es solo un ejemplo más es una batalla que ganamos y un espacio que conquistamos. La Justicia va a ser el último bastión de un sistema violento y patriarcal”. Dijo que incluso irá “a la Corte Interamericana si hace falta” para modificar el sistema judicial.

Y pidió: “Que esto no sea un mensaje para volver a silenciarnos. No nos callemos, por favor. Es una lucha difícil pero la tenemos que dar”.

En algunos tramos de la rueda de prensa, a Fardin se le quebró la voz. “Para mí todo el proceso fue violento, desde el minuto uno. Desde que en Nicaragua me hicieron una pericia física denunciando algo que había pasado nueve años antes”, rememoró ante una de las preguntas.

Luego, reflexionó: “Si yo con todas las herramientas que tengo, no conseguí un fallo decente, con perspectiva de género, cuál es el mensaje para todas esas otras mujeres, niños y niñas que se acercan a la Justicia y no consiguen respuestas”.

“Por eso, lejos de golpearnos, esto lo tenemos que usarlo para fortalecernos, organizarnos y que nuestro grito sea cada vez más fuerte hasta el momento en que no quede otra alternativa para los sistemas de administración de justicia que escuchar y cambiar los estándares probatorios“, concluyó.