Terminó El Hotel de los Famosos y no habrá tercera temporada

En el último programa, El Hotel consiguió alcanzar poco más de los 6 puntos. Según trascendió, el canal habría decidido no darle continuidad al formato que coronó en su primera edición a Alex Caniggia como ganador y tuvo mejores niveles de audiencia. De ser así, no habrá más estadía para los famosos en la pantalla de El Trece.

Previo a la final, uno de sus conductores se refirió al fracaso del reality. "La primera parte del reality fue sobresaliente y esta parte no estuvo a la altura", expresó, para Papparazzi. "Igual me clavó los puñales. Una cosa es lo que la mente me dice que debería sentir y la otra es que, obvio, te da bronca por tanto esfuerzo. Se intentó todo, pero no salió. No lo conseguimos, y eso me entristece. La tele es cruel", expuso el compañero de Pampita.

"Me gusta pensar que puedo sentirme en algún momento un artífice positivo de cambios, de un cambio de tendencia de la que tiene el canal", aseguró Leunis quien ha tenido sus pasos también en la pantalla de Telefe.