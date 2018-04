Henry Homann lo pidió con insistencia junto con los hinchas, Duilio Botella habló de manera personal en el vestuario cuando apenas firmó en el Capataz y Germán Alecha lo refugió como alternativa en el banco para las últimas dos “batallas” por no descender.

Sin embargo, a pesar de sus altibajos, siempre es un nombre que suena en diferentes lados, y en el arranque de un mercado de pases atípico en el ascenso argentino ya tomó una decisión.

“Voy a cumplir mi contrato con Cipo”, aseguró. El 30 de junio es la fecha de vencimiento, mientras tanto, es uno de los nueve profesionales que siguen corriendo en La Visera.

“Nos están dejando tocar poco la pelota. Parece una pretemporada”, confió entre sonrisas. “Tuve la chance de volver a Brasil, al América, pero era todo medio rápido y preferí cumplir lo firmado. En el fondo tenemos la ilusión de jugar por ese partido de Copa, aunque no se sabe mucho”, amplió.

Como le pasó a Jorge Piñero da Silva, el fútbol internacional era un destino cierto para él. “Tenía que viajar al otro día de Rivadavia, lo pensé, pero no quería que todo sea así y después estar allá lamentándome. Este parate va a ser larguísimo, no me quiero apurar”, se sinceró.

El 10 aseguró que no habló con los dirigentes sobre su continuidad. “La verdad es que no sé qué pasará después del 30 de junio, pero se habla de cosas lindas para el club”, se ilusionó.

Seguir viéndolo de blanco y negro dependerá de quién sea el nuevo técnico. “Me gustaría seguir. Ahora sólo pienso en cumplir lo firmado”, cerró.

26 años tiene el mediocampista que va camino a cumplir su tercer ciclo en Cipo.