Subió el precio para sacar la visa para entrar a EE.UU: ¿Cuánto cuesta?

Para todos aquellos que quieran viajar a Estados Unidos y aun no tienen la visa, deben saber que el precio de la misma subió, así lo anunció el Departamento de Estado de los Estados Unidos (USDS, por sus siglas en inglés). La disposición regirá para las diferentes Visas de no inmigrante, donde se incluyen aquellas que se obtienen por razones turísticas o de negocios, así como las de estudiantes y visitantes de intercambio, entre otras categorías.

Según detallaron fuentes de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, el aumento de precios de las visas de no inmigrante fue anunciado un año atrás, pero los precios no habían sido revelados hasta ahora, como tampoco su fecha exacta de aplicación. “El Departamento de Estado publicó una resolución final con respecto a los aumentos en ciertas tarifas de procesamiento de solicitudes de visa de no inmigrante (NIV). Estos aumentos fueron publicados en el Registro Federal el 28 de marzo y entrarán en vigor el 30 de mayo de 2023″, destacaron.