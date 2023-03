Sorprendente revelación de Yanina Latorre: "Quiero conocer a CFK"

"Que no piense como ella, no significa que como personaje no me guste. No empiecen a decir pavadas. Quiero cenar con ella, no la quiero entrevistar. Considero que tiene una retórica, un discurso, una manera de hablar, de defender lo indefendible y un carisma", explicó la angelita.

Yanina Latorre y su deseo de conocer a Cristina K

Claro que ninguna de las angelitas se esperaba la declaración de Latorre y pese a que la mayoría del panel quedó muda, Nazarena Vélez prefirió exteriorizar su sensación y dijo: “Me generaste una cosita”. En tanto que otra de las angelitas sostuvo: "Terminar condenada por corrupción a mí se me cae la cara. No me gustaría conocerla. Me parece un papelón". "Bueno, a mí sí, como personaje histórico nuestro, de nuestra cultura, sí. De verdad lo digo. Me interesa la gente inteligente", le contestó Yanina dejando en claro que quiere conocer a la vicepresidenta y no entrevistarla.