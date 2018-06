Pampeano de nacimiento, pero con un recorrido deportivo por demás extenso que incluye un paso por Chile y la CAI de Comodoro Rivadavia, el Albinegro lo rescató de Brown de Puerto Madryn, en la B Nacional.

Aprobado por Henry Homann, el Chuky, tal cual lo apoda el vestuario, jugó el último partido con la Banda de Chubut en Cutral Co, también por la Copa Argentina el día en que los patagónicos eliminaron a Chacarita en la edición del 2017.

Con contrato vigente por los próximos dos años, no adelantó vacaciones. “Quiero jugar. La familia se extraña, pero mucho más divertido es estar prendido en estas finales. Los chicos juegan muy bien y uno trata de tranquilizarlos adentro de la cancha, cuando se los quieren llevar por delante”, contó.

El domingo fue titular en el 2 a 0 sobre Catriel por los primeros 90 minutos de la serie doméstica. Seguirá entrenando en La Visera para la revancha, en el Día del Padre.

Se lo nota cómodo en la institución y lo reafirma. “Sólo me iría de este club para jugar la B Nacional. Para seguir en el Federal A me quedo acá, que es el más grande de todos”, jura que les dijo a los dirigentes.

Pese al mal año deportivo del Albinegro en la campaña del ascenso, a su teléfono han llegado un par de alternativas para jugar en segunda. “Algo hay. No sé si es lo que más me convence, pero es B Nacional. Vamos a ver, no descarto nada”, adelantó.

“Catriel buscó llevarnos por delante y seguro que allá hará lo mismo, pero estos chicos están acostumbrados a jugar con gente grande”. “Esta definición es única en el mundo, no la comparto para nada. Ahora hay que ir a jugar la revancha y sumar”. “Yo pedí seguir jugando, me gusta. Por suerte el técnico estuvo de acuerdo. Es un placer estar junto a estos chicos y acompañarlos”.Jonathan “Chuky” Morales. Defensor de Cipo, con vínculo vigente hasta el 2020

Un 3 definido

Aplomado con la pelota, en la marca suele recibir las mayores críticas. Por esa razón, Homann, Duilio Botella y Germán Alecha han ensayado en algún momento con él en mitad de cancha. “Yo prefiero siempre jugar de 3, pero si el técnico me adelanta, no hay problema”, se confesó.

Sin portar la cinta de capitán, es querido por los juveniles de la Liga que lo incorporaron con naturalidad en el tramo más exigente del campeonato. Ir por el título a Catriel es el desafío de esta semana, el que podría ser el último de su paso por el Capataz.

La próxima semana comenzará el receso

Luego de los segundos 90 minutos de la serie en Catriel, Germán Alecha dará licencia a todos los jugadores del plantel de primera división.

De esta manera, varios llegarán a concluir su vínculo con la institución en sus casas y deberán esperar el llamado de la dirigencia para conocer cuáles serán los planes de cara a la próxima temporada.

El primer desafío de la subcomisión será el de designar un cuerpo técnico. Germán Alecha es el candidato de algunos, pero no el único.