Sin Vilce, Cipo cambia para el sábado

Una de las bajas confirmadas en el Albinegro es la del mediocampista central Eduardo Vilce, porque el capitán llegó a las cinco amarillas en el último partido y está suspendido.

En su lugar, Fabio Giménez ocupará al fin su posición natural en el círculo central, aunque Duilio Botella todavía no lo tiene confirmado como es su costumbre. De todas maneras está la duda por la cantidad de amarillas que también tiene el Coco Giménez.

32 de los 39 clubes del Federal A se reunieron. Ayer hubo mucha actividad en el Consejo Federal. Pasaron dirigentes de todas las categorías para notificarlos de los cambios en el ascenso. Cipolletti presenció y firmó la carta en apoyo a la abolición de los Federales B y C en el futuro cercano.

Esta mañana, de regreso en La Visera, el plantel tiene previsto otro ensayo previo al viaje hacia el sur de la provincia de Buenos Aires contra una de las revelaciones, único escolta y con la chance de quedar en zona de clasificación a la pelea por el segundo ascenso a la B Nacional.

Esteban Nassier será el árbitro principal de un partido en el que ambos equipos se juegan mucho. Cipo porque no tiene margen si quiere pelear la plaza clasificatoria a los playoffs y el dueño de casa en su pelea por no descender, más allá de su cercanía al líder que lo puso dos puntos por encima de la línea de los que pelean por no irse al descenso.

Una de las variantes que Botella tiene a mano es apelar a Gastón Valente como 8, después de haber quedado en el banco de suplentes en el próximo partido.

La delegación emprenderá el viaje a Bahía Blanca después de almorzar en el club.