Lucas Mellado y Damián Jara de Cipolletti; Marcelo Perugini, Guillermo Aguirre y el técnico Mauro Laspada de Deportivo Roca; y Manuel Berra y Carlos Fondacaro de Independiente de Neuquén, no se olvidan de sus tardes de potrero y ayer se lo transmitieron a los jugadores de las escuelitas de fútbol Los Humildes y del Centro Infantil de Fútbol.

“Cuando era chico me gustaba ver a los jugadores de Primera, era lindo. Por eso es muy bueno venir a ver a los nenes, yo sé que a ellos les gusta. Así que muy contento por la invitación y poder contar mi experiencia”, expresó Mellado, volante albinegro y referente en Los Humildes por su pasado en la institución comunitaria.

Ayer por la tarde, en el predio Santa Irene –camino a Ferri- no hubo rivalidad, no hubo clásicos, no hubo nada en juego, más que fútbol, lo mejor del fútbol. Los ojos atónitos de los cientos de chicos y familias que acompañaron y escucharon la palabra de los futbolistas de los tres clubes regionales que juegan el Federal A, tercera categoría del fútbol nacional.

“La idea era que los jugadores, algunos con pasado en Primera o Nacional B, cuenten de su recorrido, experiencia y que hablen de los valores, salud e higiene, y dejar el mensaje de que todo se puede si uno es constante, si tiene sacrificio”, expresó Ubaldo Tribunsky, profesor de educación física, integrante del CIF y preparador físico del Naranja, quien fue uno de los que promovió el encuentro que juntó por primera vez a las escuelitas cipoleñas.

“La realidad de los chicos del CIF, social y económica, es distinta a la de Los Humildes. Pero a todos nos une el fútbol”, expresó Tribunsky.

Tras la charla, en la que los jugadores y Laspada tomaron la palabra, hubo un “picadito” del que participaron los niños y los invitados del Federal A.

"Nos pone contentos participar de esto y salir un poco de la rutina. Esto ayuda a relajar un poco la cabeza. Es ponerse en el lugar de los chicos y saber que ellos tienen que disfrutar porque cuando uno es grande y le pasan estos momentos, como el que está pasando uno en el club, extraña ser chico. Hay que disfrutar, entrenarse mucho y esforzarse día a día", expresó Berra, capitán del Rojo y ex jugador albinegro.

“Cuando era chico me gustaba ver a los jugadores de Primera, era lindo. Por eso venimos a ver a los nenes, yo sé que a ellos les gusta”. Lucas Mellado. Volante albinegro, ex jugador de la escuelita Los Humildes

“Nos interesa que los jugadores les transmitan a los chicos un mensaje sobre los valores, salud e higiene, el respeto y el compañerismo”.Ubaldo Tribunsky. Profesor cipoleño, integrante del CIF y preparador físico de Roca