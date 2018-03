Sin culpas por tiros en El Manzanar

Un ex policía neuquino que estaba acusado de tirotear la casa de un empresario cipoleño fue absuelto por jueces cipoleños. La revelación la hizo el propio acusado ayer.

El ex policía neuquino aseguró que fue absuelto por la Justicia de Cipolletti. Francisco Sánchez V.

El ex uniformado neuquino Aldo Mellado estaba sindicado de ser uno de los cabecillas de la rebelión policial de 2013, tirotear la casa del subjefe de la Policía de la vecina provincia, Raúl Liria, y de balear la casa de un empresario cipoleño en el barrio El Manzanar. Respecto de esta última causa, el hombre destacó que la semana pasada fue absuelto de culpa y cargo por la ex Cámara Criminal Primera porque no hubo elementos que lo vincularan al incidente.