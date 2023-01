posteo Nicole Manu.webp

"Ayer venía filmando convencida que iba a la comida aniversario de mis suegros... Ni enterada de lo que me esperaba", escribió sobre un video por las rutas uruguayas.

A su vez, subió una grabación en el que se ve un hombre vestido como un chef, frente a una olla mientras lee un fragmento de una famosa carta que Frida Kahlo le escribió a Carlos Pellicer en 1947.

“¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno: yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida”, dice el hombre. "Eligió una de mis artistas preferidas. Manu Urcera te amo", agregó la modelo junto a las imágenes.

"Mi cara de felicidad y sorpresa", afirmó luego sobre una foto del momento exacto en el que Urcera le hizo la propuesta. "La noche más perfecta", agregó.

Nicole Neumann Manu Urcera.webp

Nicole y Manu se conocieron en marzo de 2021 por un amigo en común. La relación se dio a conocer meses después, a pesar de los rumores, luego de un viaje que compartieron a Neuquén. La oficialización llegó en junio, con una foto que subió Urcera a su cuenta de Instagram.

En aquel entonces, sobre volver a casarse, Nicole dijo: "No es algo que tenga la necesidad ni el deseo, hoy. Pero si estoy muerta de amor por una persona y esa persona me lo pide muerta de amor, seguramente no le pueda decir que no a ninguna de las dos cosas. Me muero de amor con esas cosas en el hombre, cuando se le cae la ternura. No le puedo decir que no si me llega a pasar".

A todo esto se le suma que el piloto forjó una buena relación con Indiana, Allegra y Sienna, las hijas que Nicole tuvo con el exfutbolista Fabián Cubero.