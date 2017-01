"Si no normalizás AFA, es imposible todo el resto"

El fútbol del interior se juntó en Salta y dio una muestra de unión y respaldo a Pablo Toviggino, presidente del Consejo Federal, y a Claudio “Chiqui” Tapia, el candidato del ascenso. “Si no normalizás AFA, es imposible todo el resto, todas las cosas que queremos”, dijo Antonio D’Angelo, titular de la Liga Deportiva Confluencia y vicepresidente segundo de Consejo Federal, quien estuvo en la asamblea.

El apoyo de D’Angelo a la gestión de Toviggino y Tapia (un año y tres meses) fue rotundo. “Son las dos personas que nos representan y defienden a todo el fútbol del interior”, dijo en diálogo con LM Cipolletti.

Ayer, los representantes del ascenso firmaron un acta en el que le dieron la facultad a Toviggino para que vele por sus intereses, “para que no deje que en el estatuto de AFA tengamos menos representatividad de la que tenemos ahora”, afirmó el dirigente cipoleño.

El debate en Salta comenzó por la tarde, en el hotel Las Vegas, donde se desarrolló una reunión preliminar, con la presencia de Toviggino, Chiqui Tapia y Daniel Ferreiro, que representó a los clubes de la B Nacional. “Vinimos a Salta para buscar la normalización de AFA por intermedio del fútbol del interior, ya que Toviggino, como Tapia, son las personas que nos abrieron todas las puertas y queremos mantener la misma cantidad de representantes en el estatuto de AFA, que la que tenemos ahora”, dijo D’Angelo.

La asamblea, que se llevó a cabo en la facultad de abogacía de Salta, comenzó cerca de las 19:30 y los delegados federales tuvieron uso de la palabra. Guillermo Raed, del Club Atlético Mitre de Santiago del Estero (Federal A), sostuvo: “Los dirigentes del interior no tuvimos nada que ver con los que llevaron al fútbol a este estado”. Y aseguró que es el momento de que los clubes del interior tomen protagonismo: “Ha llegado la oportunidad de demostrar que los dirigentes del interior somos capaces”, dijo.

Tapia, el candidato del ascenso, expresó: “Tenemos que ser realistas, en el momento que vive el fútbol, les puedo asegurar que todo lo conseguido en el fútbol de ascenso es muchísimo, porque logró encolumnarnos, unirnos”. Y agregó: “Tenemos que lograr una AFA equitativa, en la que haya muchos Toviggino”.

Por su parte, Toviggino sostuvo: “Cuando llegué a AFA tuve que hacerles entender a los dirigentes que el Consejo Federal era parte del fútbol también”. Y fue sustancial cuando describió el momento que vive el ascenso: “Es la última oportunidad que tenemos de reconocer lo poquito o nada que conseguimos en AFA”.

"Tapia se fue ganando un espacio en AFA y es el candidato que necesita el interior". Pablo Toviggino. Presidente del Consejo

“Hasta que no se resuelva el problema institucional en AFA no creo que arranque el Federal A”. Alberto Beacon. Secretario del Consejo

“El modelo de D’Onofrio o Tinelli quieren estigmatizar que el fútbol son los cinco partidos de la fecha”.Daniel Ferreiro. Representante de la B Nacional

“Vinimos a Salta para buscar la normalización de AFA por intermedio del fútbol del interior, ya que Toviggino y Tapia son los que nos abrieron todas las puertas”. Antonio D’Angelo. Presidente de la Liga Confluencia y vice del Consejo Federal

Estatuto: El fútbol del ascenso busca que se respete la cantidad de equipos que lo integran.

Sin elecciones, el fútbol de ascenso no comenzaría

Antonio D’Angelo reconoció la difícil situación económica que atraviesan los clubes sin fútbol oficial, pero sostuvo que no puede empezar hasta que se normalice el fútbol argentino.

“En estas condiciones (con AFA intervenida), no tenés dónde discutir los temas, no tenés Consejo Federal funcionando perfectamente, no tenés las federaciones regionales, entonces, mientras siga la intervención menos representación tenemos”, aseguró el presidente de la Liga Deportiva Confluencia y vicepresidente segundo del Consejo Federal.

La Copa Argentina ya se suspendió para los clubes del Federal A, y esta semana, también, la reanudación de la temporada 2016/2017 que tenía que empezar mañana.

Los clubes del interior, con planteles profesionales, buscan mantenerse en ritmo, listos para iniciar la competencia. Sin embargo, la reanudación de la actividad podría extenderse hasta que haya elecciones en AFA, por los menos es lo defendieron los delegados federativos en la asamblea en Salta.

“Lo que hay que buscar es que la intervención no esté en los estamentos del fútbol, porque normalizando AFA se van a normalizar las federaciones regionales y todas las instituciones que se manejan alrededor del fútbol”, expresó D’Angelo respecto de los clubes, que están sufriendo, por un lado, las deudas de AFA y, por otro, el parate competitivo.