"Si no aprovechás las situaciones, lo pagás caro"

La Amistad, que todavía no jugó de local, ya tiene que pensar en un nuevo viaje, esta vez hacia Trelew. El cruce pendiente de la segunda fecha frente a Cruz del Sur de Bariloche aún debe ser reprogramado por el Consejo Federal.

El combinado que dirige Pablo “Chala” Parra disputará una seguidilla de tres partidos como visitante. Arrancó en La Pampa, con un triunfo por 1 a 0 frente a 25 de Mayo (se presentó con un equipo alternativo porque al otro día se jugaba el título de la Liga Confluencia), el cruce frustrado de la fecha siguiente, por la imposibilidad de viajar del conjunto lacustre por el temporal de nieve y la caída en Río Colorado.

“Pensamos que la localía de ellos se iba a sentir un poco más, porque hace años vienen jugando el Federal B”, reconoció Romero sobre el partido del domingo en Río Colorado, y añadió: “No se sintió, pero yo creo que ahora, en Trelew, sí se va a sentir jugar de visitante”.

El delantero consideró que La Amistad mereció por lo menos un empate, pero también fue autocrítico: al equipo le faltó efectividad.

“Merecíamos volver con algo, no sé si los tres puntos, pero uno seguro”."Pensamos que la localía de ellos se iba a sentir un poco más, porque hace años vienen jugando el Federal B. No se sintió, pero creo que ahora, en Trelew, sí se va a sentir”. Enzo Romero. Delantero de La Amistad

Dos tiempos diferentes

El atacante hizo un análisis del partido que se disputó el domingo y destacó la primera parte de La Amistad. “En el medio de la cancha fue muy trabado. Tuvimos nosotros más situaciones en el primer tiempo. Ellos no estaban bien con la pelota, se notaba que no tenían mucho rodaje y nosotros tuvimos dos o tres claras que no pudimos aprovechar”, indicó.

Mientras que en el complemento pagaron caro no estar finos en los últimos metros. “En el segundo tiempo ellos empezaron a agarrar más la pelota. Antes de su gol tuvimos una muy clara, pero en estos torneos si no aprovechás las situaciones que te quedan, después lo podés pagar caro. Nosotros ayer no metimos la que tuvimos y ellos sí, esa fue la diferencia”, manifestó.

Romero es uno de los jugadores más identificados con el club. Fue una de las figuras en el torneo Federal C, en el que La Amistad alcanzó las semifinales, y se quedó en el club para dar pelea en una categoría superior.

“Se está disfrutando el torneo, más con este club. Lo que yo quería era jugar el torneo con esta camiseta, se siente algo lindo”, destacó el 9.

3 partidos seguidos como visitante de La Amistad

Debutó en La Pampa frente a 25 de Mayo, se postergó el cruce de la 2ª fecha en el que debía ser local, viajó en la 3ª a Río Colorado y ahora debe jugar en Trelew.