"Si ganamos la Copa, me puedo morir tranquilo"

Por su parte, María es un canto a la vida. Está hecha una piba. Sonríe, arenga a todos y se saluda con los bosteros que pasan. Acompañada a la producción del diario por su hija Iris, María fue contra todos y no hizo caso a quienes no la dejaban ser del equipo de la Ribera. “Yo solita me hice hincha. Mi ex marido era fana de River y cuando me quedé sola me hice bien de Boca”, revela la señora, que en el peor momento del equipo en esta Copa envió un mensaje de fe desde el diario (“Vamos a clasificar”, era el título”). Ambos remarcan el nerviosismo de los días previos.

Pucho y whisky a los 91

“Me he fumado un atado entero de puchos y tomo whisky. Me pasa que pienso tanto en el partido que a veces me paso algunas cuadras cuando voy caminando por la calle (risas)”, revela la madrina de la peña boquense de Cipolletti, que además este año cumplió el sueño de conocer la Bombonera y lloró junto a la Copa Libertadores en el museo xeneize. “Se vive con mucho nerviosismo. Ya estoy preparando mi disfraz (todo vestido de los colores de la Banda) y a eso le sumo una bandera de River que me regaló mi sobrino”, agrega el fana del Millo.

Tanto Juan Carlos como María verán la superfinal con sus respectivas familias. “Voy a mirar el partido con la familia en casa. Tengo ganas de gritarles los goles a los bosteros”, adelantó el hincha de River. Por su parte, la abuela de Boca anticipó: “Voy a estar con nietos, bisnietos y hasta una tataranieta nueva”.

¡Salud, campeones!

A pesar de la edad, están impecables. “El médico me dijo que estoy de 10. Me hubiese gustado viajar, no se pudo, aunque no sé si hubiese vuelto porque tal vez me daba un ataque allá (risas)”, cuenta Juanca mientras que María agrega: “Gracias a Dios no voy al médico. Esta final es la más importante. Obvio que creo que gana Boca. Que Diosito nos ayude. No quiero penales, tengo terror”. Cada uno se animó a dar sus pronósticos. “Me la juego por un 2-1 o 2-0”, dice ella, y él va en la misma sintonía: “2-0 a favor de River”. Por último y tras seguir paso a paso cómo fue la performance de Boca y River en la Libertadores, eligieron su podio de posibles figuras en la final. “De atrás hacia delante elijo a Pinola, Ponzio y Pity Martínez”, subraya el fanático del Millo. “Tengo fe en Darío Benedetto. Ojalá que también sea Carlos Tevez. Sueño con poder sacarme una foto con ellos. Y agrego a Pavón”.

“Si ganamos la copa, puedo morir tranquilo”, tira el hombre. “Daría la vida por esta Copa”, dice la señora, que promete dejar de comer lo que más le gusta y hacer cualquier sacrificio por esta conquista. Ambos al borde de las lágrimas. Los más grandes emocionan a todos....