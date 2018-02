Hicieron tal aclaración a propósito de las declaraciones que realizó el abogado que representa al padre de los hermanitos que hace pocos días fueron separados de su madre. El letrado Claudio Romero, quien representa al papá de estos niños, pidió la nulidad de la medida de protección que dispuso el Ejecutivo, por entender que el único facultado a separarlos del hogar es el juez. Por eso, habló de “secuestro” y reclamó la inmediata restitución de los hijos al padre. Incluso ayer anticipó que radicará una denuncia penal en la Fiscalía y quizás también solicite un amparo.

Desde Promoción Familiar indicaron que de ninguna manera secuestraron a los menores, por cuanto el marco legal se modificó y ahora los habilita a tomar una medida de este tipo, sin una orden judicial. “Eso era antes, como organismo debíamos tener la autorización judicial para retirar a un niño de su casa. Pero dejó de ser así. Nosotros tenemos la autoridad y la obligación de tomar una medida como esta sin previa orden de la Justicia. Luego informamos y fundamentamos la medida. El juez evalúa si corresponde y toma la decisión final”, explicó la trabajadora social Luciana Alvez, de la Secretaría Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Fuentes judiciales indicaron que la jueza de Familia Marissa Palacio hizo lugar a una batería de medidas de prueba solicitadas por la Defensoría de Menores, las cuales serán ejecutados en un plazo de 48 horas. De lograrlo, es posible que a comienzos de la próxima semana resuelva si es admisible la medida de protección que tomó el Ejecutivo. Alvez recordó que integran un equipo interdisciplinario que trabaja en pos de los derechos de los niños. “Se nos atribuyó la responsabilidad de velar por ellos y a veces tenemos que tomar una medida de protección como la que hemos tomado. Pero separarlos del hogar no es lo primero que hacemos. Nada es porque sí, siempre hay un riesgo y por eso intervenimos”, agregó la especialista.

Lamentó que los dichos de un abogado que es parte interesada en la causa puedan influir en el proceso de búsqueda de familias solidarias, con lo difícil que resulta. “Tras que no hay mucha información, comentarios negativos que se centran sobre los adultos y no sobre los niños no ayudan. Pueden generar un prejuicio y asustar a las familias solidarias que prestan su voluntad para cuidar a los menores”, argumentó.

A raíz del caso de estos hermanitos, tienen un listado de aproximadamente 70 familias solidarias con deseos de resguardar a estos y otros niños en situación de vulnerabilidad. Ayer mantuvieron una reunión en la Biblioteca Rivadavia y aprovecharon la ocasión para llevar luz y tranquilidad sobre el trabajo que desempeñan.

EN TRES PASOS

Un caso que generó mucha controversia en los últimos días

1- Desde la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia salieron a buscar de manera urgente una familia transitoria para dos hermanitos de 5 meses y dos años de edad. El pedido tuvo una gran repercusión, con más de 70 familias que se inscribieron para ofrecer su hogar.

2- El papá de los menores aseguró que no estaba al tanto de que los chicos no estaban ya en el hogar materno. Así fue que pidió la nulidad de la decisión del Ejecutivo y que se les restituyan los dos chicos, a los cuales -asegura- está en perfectas condiciones de cuidar y brindarles todo lo que necesitan.

3- Como se trata de un caso judicializado con menores de por medio, los pasos a seguir son exhaustivamente analizados. Ahora las autoridades del Poder Judicial deberán resolver si el padre está en condiciones de cuidar a los nenes o si estos deberán permanecer un tiempo con una familia sustituta.