Se tiró en la ruta para escapar de su ex pareja

La riesgosa secuencia empezó en la Ruta Chica, cuando un vecino de la localidad de Fernández Oro observó un Renault Scenic que circulaba en zigzag y una mujer que buscaba sacar el cuerpo afuera.

Enseguida, el testigo de la escena llamó al Comando Radioeléctrico de la Policía rionegrina y empezó a seguir el vehículo. “La camioneta dobló a toda velocidad rumbo a la Ruta Nacional 22. Cruzó por el ingreso a la Isla Jordán y continuó hacia Neuquén. En ese cruce le avisé a un oficial de policía y se subió a mi auto para continuar la persecución. A mitad de camino la mujer se arrojó del vehículo y cayó a la banquina. La mujer, de unos 55 años, tenía varios golpes en el cuerpo, estaba asustada y sin pantalones”, relató el testigo a LM Cipolletti.

La víctima cayó sobre la banquina y quedó muy shockeada, sin poder incorporarse. Fue auxiliada por una ambulancia y tras las primeras curaciones se estableció que sólo presentaba heridas leves. De igual modo, un médico forense iba a comprobar si sufrió algún tipo de abuso.

Por otro lado, el atacante fue interceptado en calle Toschi, en uno de los semáforos. Fue identificado y se comprobó que es ex pareja de la víctima y vive en Cipolletti. El auto fue secuestrado y, según las averiguaciones, pertenece a la víctima. Hubo una intervención conjunta de agentes de la Caminera y también la Comisaría Cuarta, además de personal de la Regional Quinta, que comunicaron lo sucedido a la fiscal Rita Lucía.

Desde el Poder Judicial no trascendió mayor información y sólo se supo que la víctima iba a ser entrevistada en las oficinas del Ministerio Público Fiscal, aunque varias horas después del ataque aún no había declarado. “Está en shock”, aseguraron desde la Fiscalía, por lo que no había una denuncia formal. El incidente se desarrolló pasadas las 10 y movilizó a varios patrulleros de la Policía.

Según fuentes policiales, los protagonistas del incidente son oriundos de Cipolletti. La mujer iba a ser entrevistada en fiscalía.

Sacaba el cuerpo afuera y gritaba

La situación vivida por la mujer fue muy dramática y podría haber terminado de la peor manera debido a las riesgosas maniobras del conductor que, en varias oportunidades, pisó la banquina y se acercó peligrosamente a los vehículos que se encontraban adelante.

Evidentemente, la víctima buscaba llamar la atención y aprovechó uno de los lomos de burro de la Ruta Chica para sacar el cuerpo afuera del Renault Scenic y pedir auxilio. Después, en la 22, no dudó en arrojarse sobre el asfalto y quedó en uno de los carriles, donde por fortuna no circulaban otros vehículos.

Meses atrás, un incidente similar se registró en la Ruta 151, cuando una mujer se arrojó de un Renault Sandero.