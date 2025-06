Se terminó el Procrear: qué pasará con los créditos que ya se entregaron y las casas sin terminar

Este lunes, el Gobierno Nacional confirmó a través una resolución publicada en el Boletín Oficial, que decidió disolver el Plan Procrear , que otorgaba créditos para poder construir o ampliar una vivienda. ¿Qué va a pasar con los que ya accedieron al beneficio y con las casas que aún no se terminaron?

Según quedó establecido con esta medida, el Ministerio de Economía de la Nación dispuso el inicio del proceso de liquidación del Fondo Pro.Cre.Ar. Y estableció los pasos para la administración de los préstamos vigentes, que quedarán en manos del Banco Hipotecario S.A.

procrear (1).jpg

"Está la necesidad de mejorar el funcionamiento del Estado, reducir su sobredimensionamiento y transparentar el gasto”, señalaron desde el Gobierno. Además de considerar que el financiamiento de viviendas debe recaer en bancos comerciales y no en la gestión directa del Estado nacional, destacó Infobae.

El Gobierno también indicó que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó demoras en la entrega de viviendas, falta de condiciones de habitabilidad en unidades adjudicadas, desactualización de manuales de procedimiento y dificultades para el control y fiscalización de recursos. Así como también sobrecostos generados por atrasos.

Así, quedó definido que la administración de los créditos Procrear pasa al Banco Hipotecario, manteniendo condiciones originales para los beneficiarios

Qué sucederá con los créditos que ya fueron otorgados

Uno de los mayores interrogantes tras la disolución del fondo es el destino de los créditos hipotecarios y personales que fueron otorgados bajo las distintas líneas del Procrear, tanto para adquisición, construcción o refacción de vivienda única, como créditos de desarrollos urbanísticos en ciudades de todo el país.

El Ministerio de Economía dispuso que la gestión de estos créditos continúe bajo la administración del Banco Hipotecario, que firmará un contrato con el Estado con iguales condiciones de retribución previstas en el fideicomiso original de 2012. Los titulares de los créditos mantendrán sus condiciones contractuales: monto, tasa de interés, sistema de actualización y cronograma de pago.

Esto significa que los beneficiarios no verán alterados sus derechos ni obligaciones. Las cuotas pactadas seguirán vigentes bajo el mismo esquema, sin modificaciones unilaterales y sin alterar la seguridad jurídica de quienes accedieron de acuerdo con la normativa vigente a lo largo de estos años.

La liquidación del fondo implica que la administración económica y legal de los créditos —cobro de cuotas, emisión de deuda y eventual renegociación— se mantendrá a cargo del Banco Hipotecario, tal como venía funcionando. Además, la Secretaría Legal del Ministerio de Economía será responsable de resolver eventuales causas judiciales derivadas de la operatoria del programa.

Qué ocurrirá con las obras sin terminar

La medida del Gobierno se concreta en un contexto donde se encuentran cerca de 17.000 viviendas en desarrollo en distintos puntos del país, con diferentes grados de avance. Fue así que se resolvió que la continuación y finalización de estos desarrollos urbanísticos quedará a cargo de las provincias, los municipios o del sector privado.

Este procedimiento se inició en el año 2024, con la transferencia de proyectos habitacionales inconclusos a distritos como Catamarca, Chubut, Corrientes, Mendoza, Río Negro, Santa Fe o la provincia de Buenos Aires.

Procrear II. Construcción en seco.jpg

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) podrá recibir propiedades que no tengan contratos vigentes y gestionar la venta o cesión de los inmuebles. En el caso de terrenos o proyectos aportados por provincias o municipios, podrán acordarse devoluciones totales o parciales de los predios.

Las viviendas terminadas, pero aún no adjudicadas, posiblemente se incorporen al mercado por medio de ventas directas, lo que representaría un cambio significativo con respecto a la adjudicación vía sorteo que caracterizó al Procrear.

Qué pasará con los proyectos pendientes

También existen los proyectos urbanísticos del Procrear, que contempla edificios multifamiliares o viviendas tipo PH en predios estatales, los cuales suman 85 en todo el país y equivalen a unas 18.500 unidades. Estos quedarán bajo la órbita provincial o municipal, a partir de distintos convenios y esquemas de traspaso.

Para los proyectos que no hayan avanzado o no cuenten con contratos vigentes, el Ministerio de Economía podrá disponer la venta o transferencia a la AABE u otros organismos públicos. Y para los créditos que aún no han sido desembolsados en su totalidad, la dirección de Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía deberá adoptar las medidas necesarias para regularizar cada situación.