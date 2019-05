Se suicidó Isaac Kappy, actor de Breaking Bad y Thor: "No he sido un buen hombre"

Un día antes de tomar la fatídica decisión, el actor escribió un mensaje en Instagram. "No he sido una buena persona. De hecho, he sido una persona bastante mala durante toda mi vida. Esta lección ha llegado demasiado tarde para mí, pero tal vez pueda inspirarte. Usaré el resto de mi tiempo en la tierra para expiar mis transgresiones y buscar la luz interior, en los demás y en mí mismo", sostuvo luego de contar que además de drogas, utilizó a personas para conseguir dinero y traicionó a gente que lo quería. Además, señaló que el consumo excesivo de alcohol, cigarros y estupefacientes, le había destrozado el cuerpo.

"Cuidado, el hombre no tiene nada que perder, porque no tiene nada que proteger", manifestó en el epígrafe de la carta.

Según consignó el portal norteamericano TZM, el Departamento de Seguridad Pública de Arizona infirmó que "Kappy se forzó a salir del puente Transwestern Road hacia la carretera interestatal 40, donde fue golpeado por una camioneta Ford. Antes de saltar desde el puente varios transeúntes intentaron contener físicamente a Kappy para que no saltara, pero no pudieron retenerlo. No hubo otras lesiones y las autoridades ahora han cerrado su investigación".

Aunque Isaac Kappy no tuvo grandes papeles, sí participó en producciones muy exitosas. En 2009, se puso en la piel de uno de los miembros de la resistencia, Barbarossa, en Terminator: La salvación, mismo año en el que participó en Fanboys junto a Jay Baruchel y Dan Fogler. También apareció en un capítulo de Breaking Bad. Su trabajo más reciente fue su colaboración en la banda sonora de la película The Babysitter de 2017.

LEÉ MÁS

Descubrió que su marido violó y embarazó a su hermana de 12 años y se suicidó

Encontraron muerto al ex jugador de Boca y River Julio Toresani