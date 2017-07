Se le quedó el auto por el frío y se lo desarmaron

Nicolás Maissani (22) se fue de ahí con su novia, cerca de las 7, a bordo de un taxi que intentó llevar el auto, pero no pudo. Y para cuando regresaron, cuatro horas más tarde, se encontró con su auto desmantelado: le faltaban las cinco ruedas, la batería, la trompa y herramientas de trabajo.

De acuerdo con su relato, un amigo había pasado por el lugar alrededor de las 9, y entonces vio que le faltaba una rueda, pero no imaginó ni por un instante que lo estaban desguazando. “Pensó que yo había pinchado y por eso no paró”, contó.

Muy cerca de allí se encontraban los cuidadores de La Ponderosa, pero llamativamente no vieron nada. La cuestión es que los delincuentes se tomaron el trabajo de levantar el auto y sacarle las cuatro ruedas, un domingo helado, y sin cricket. La víctima interpretó que lo dejaron caer porque le rompieron todos los discos.

También destrozaron la manija de una de las puertas y un vidrio para robarle las herramientas que utiliza para trabajar como distribuidor de productos de cosmética capilar.

La bronca de este joven no termina ahí porque, según manifestó a LM Cipolletti, la Policía, enterada de lo sucedido, lo llamó para decirle que se haga cargo del auto y se apure en retirarlo del lugar, ya que el personal no lo podía hacer. Como era domingo, fue una misión casi imposible y recién el lunes por la madrugada pudo llevarse el vehículo en una grúa hasta su casa.

$1400 aproximadamente cuesta cada una de las cubiertas.

La víctima había cambiado hace un par de días dos de las cubiertas que le robaron y por las cuales pagó 1400 pesos cada una. Los delincuentes tampoco le perdonaron la que llevaba en el baúl, pese a que era usada. En este caso también le sacaron la batería al auto, que en el mercado tiene un valor que puede ir desde los 1100 a los 5000 pesos.

“Me dijeron que no haga la denuncia”

La víctima aseguró que uno de los efectivos que concurrió al lugar le dijo que ni se moleste en hacer la denuncia porque no iba a pasar nada. Y aunque no tuvo entonces demasiadas esperanzas, igualmente la hizo. “Tengo mucha bronca, no entiendo tanta maldad, el auto es mi herramienta de trabajo y todavía no lo puedo usar. Quedó estacionado en mi casa”, expresó Nicolás.