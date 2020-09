Se le pudrió un hueso por un implante mal colocado

El odontólogo procedió a la extracción de la pieza dental y comenzó a trabajar en el hueso, probando distintos pernos, sin concluir con la labor y rellenando la herida con un producto, para luego cerrarla con tres puntos de sutura, indicándole que regresara para control.

El cuadro se agravó y la barilochense se vio obligada a viajar dos veces a Cipolletti corriendo por su cuenta los gastos. En el segundo viaje fue intervenida, le sacaron el hueso en descomposición y le colocaron 21 puntos.

-> No cumplió los protocolos

Según el fallo, la conducta negligente quedó demostrada en el marco del dictamen realizado por el perito odontólogo. En este sentido, el especialista concluyó que el demandado no cumplió con el protocolo mínimo que se utiliza para la colocación de un implante, debió haber sabido que la paciente no tenía hueso suficiente para colocar un implante y no fue correcta la sutura que realizó.