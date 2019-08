Un edificio de 8 pisos en construcción se derrumbó esta madrugada sobre la colectora de la Avenida General Paz, entre las calles Estocolmo y América, en la zona de Sáenz Peña en la localidad de 3 de febrero. En el interior de la obra no había personas y en ese momento no pasó nadie por la calle por lo que afortunadamente no hubo que lamentar víctimas.

El hecho ocurrió a la 1.40 de la mañana en una estructura construida en una especie de manzana y vecinos de la zona explicaron que sintió cómo temblaron en todas las casas. En el lugar trabaja personal de Defensa Civil.

Según publicó Infobae, el edificio pertenecía a la empresa constructora Creol SRL y tenía los planos aprobados en noviembre de 2015 y su última inspección había sido el 10 de mayo de este año. Originalmente, la obra había sido autorizada para diez pisos gracias a una habilitación temporal, que finalmente quedó en ocho. El tránsito en la zona quedó interrumpido.

"Inmediatamente después del derrumbe, se activa el sistema de emergencia municipal, lo que nos hace a nosotros poder desplegar a personal de Defensa Civil, Tránsito, bomberos y el sistema de seguridad. Posterior a eso, pudimos iniciar las tareas de rescate con tres brigadas de perros especialmente entrenados. Eso ya terminó, sin encontrar victimas debajo de los escombros", afirmó el Secretario de Seguridad de 3 de Febrero, Juan Manuel Lucioni, ante diversos medios.

"Primero se escuchó un estruendo terrible. Como si hubiese explotado una bomba. Terrible. Vibró todo. Salimos y lo primero que se veía era toda niebla. Después se empezó a escuchar que algunos de los vecinos preguntaban si había alguien atrapado. Es increíble lo que pasó", relató un vecino que vive en una de las casas linderas.

Asimismo, el propio intendente de 3 de Febrero, Diego Valenzuela, aseguró que llegó al lugar poco después de las 2 de la mañana y de inmediato se puso al mando de las operaciones. "Lo que nos sorprendió fue la caída de un edificio que estaba en la etapa final de su construcción. Rápidamente llamé a la fiscalía general y nos pusimos a trabajar sobre lo sucedido", dijo Valenzuela al periodista Luis Novaresio en radio La Red.

"Uno intuye que hubo un error de cálculo de ingeniería de los profesionales que trabajaron en el tema. Esto viene de la etapa de (Hugo) Curto. Era un edificio de 10 pisos, que nosotros lo bajamos a la normativa del barrio porque yo no apruebo edificios que no sean reglamentarios", completó.