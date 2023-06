Los vecinos de Sauzal Bonito están acostumbrados a vivir con el Cristo en la boca. Cuando no son los sismos que sacuden la tierra y las casas donde viven, es el río Neuquén, que cuando llueve mucho en su naciente, en cuestión de horas se transforma en un monstruo endiablado que amenaza con llevarse todo.

Este domingo el pueblo revivió la pesadilla de los años 2006 y 2008, cuando el río bajó furioso y no tuvo piedad con nada. Corrió mucha más agua que la que se esperaba y otra vez hubo graves problemas, más allá de las evacuaciones preventivas que se habían hecho.

"No esperábamos tanta agua", confió el intendente Fernando Wircaleo, mientras trabajaba en la emergencia. El jefe comunal no solo estuvo organizando e informando a los pobladores sobre las medidas de contingencia que había que tomar, sino que también tuvo que ayudar en los operativos de evacuación y a sacar a muchos animales que habían quedado a la suerte de la correntada con un destino de muerte casi seguro.

Vecinos del lugar reportaron que el agua había llegado hasta la ventana de sus viviendas y la situación era cada vez más grave.

Inundaciones y más de 25 evacuados en Sauzal Bonito - 1

"Desde que la AIC nos advirtió de la alerta nos pusimos a trabajar en un Comité de Emergencia para asistir a los vecinos de manera eficiente y minimizar los daños lo más que pudiéramos. Pero también sabíamos que la crecida del río era inminente", informó dialogó con LMNeuquén Carlos Cruz, secretario de Defensa Civil local.

Ante esto, se acondicionó un espacio para recibir a todas aquellas personas que tuvieran que dejar de sus casas. "Actualmente, contamos con 25 personas evacuadas y los organismos que conformamos el Comité de Emergencia ya les hemos repartido nylons, frazadas, agua envasada, todo lo que necesitan", aseguró.

Respecto a los datos de precipitaciones registradas, precisó que hasta el momento se estima un pico de crecida en el río Neuquén, del orden de 5500 metros cúbicos por segundo, de caudal medio diario. "Aunque esperamos que a partir de esta noche las condiciones comiencen a mejorar, seguimos trabajando. Además, ya nos avisaron que para julio vamos a tener una situación similar, por lo que tenemos que seguir preparándonos", puntualizó.

Inundaciones y más de 25 evacuados en Sauzal Bonito - 2

Una de las imágenes difundidas a través de las redes sociales muestra el drama en toda su magnitud. La foto fue tomada desde lo alto en la barda que está pegada al pueblo. El desborde del Neuquén tapó todo el lugar.

La histórica crecida del Neuquén alcanzó los 10.300 metros cúbicos por segundo en el 13 de julio de 2006, algo nunca visto, teniendo en cuenta que, durante algunas inundaciones, el río traía 700 u 800 metros cúbicos. En la de este domingo llegaba a los 7.000 metros cúbicos por segundo, según estimaciones de la AIC.

Luego del desastre de 2006 el gobierno de Neuquén desempolvó el viejo proyecto para construir la represa Chihuido I, una iniciativa que había sido pensada 50 años antes y tenía como objetivo no solo la generación de energía hidroeléctrica y de riego para una amplia franja desértica, sino también la regulación del Neuquén que aquel día también amenazó de muerte al dique Portezuelo, un embalse con una capacidad de contención de 11.500 metros cúbicos por segundo, que por poco no colapsó ante esa extraordinaria crecida. Pero el proyecto quedó en la nada, por más que después en el tiempo volvió a reflotarse. También se pensó en reubicar el pueblo a un lugar más seguro, aunque esa idea no prosperó.