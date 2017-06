San Lorenzo sigue presionando para no jugar con Cipo

El entrenador del Ciclón, Diego Aguirre, ratificó la postura del Cuervo, que no quiere saber nada con enfrentar a Cipo el sábado. En el final de una conferencia de prensa que giró en torno al decisivo clásico de mañana con River y a su continuidad, el entrenador azulgrana también se refirió al cruce con el Capataz de la Patagonia. “No sé si se va a jugar, pasa por el club. Iremos viendo día a día. Creo que no hay una posición definida. Ni siquiera hemos conversado del tema con los jugadores”, aclaró el técnico uruguayo, a quien la AFA no le cumpliría el deseo.

Los dirigentes no tienen fe

Armando Gentili vive a pocos kilómetros de Cipo pero defiende desde el valle los intereses de San Lorenzo, en cuya comisión gana terreno (hasta ha viajado con la delegación por la Libertadores). Desde Buenos Aires, a donde se trasladó para presenciar el clásico con River, Gentili aseguró: “Si bien San Lorenzo pidió posponerlo por razones institucionales, de conveniencia, retrasarlo alteraría los calendarios generales de organización. Para mí, se juega el 10”.

El dirigente allense consideró que para Cipo es interesante este partido ya que hace más de 30 años que no juega con San Lorenzo: “La Copa Argentina posibilita estas cosas, que clubes del interior que en su momento estuvieron a la escala nacional hoy puedan estar compitiendo en escenarios nacionales”.