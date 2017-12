Organizaciones de derechos humanos y legisladores pidieron que se reponga la placa, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta. Creen que fue retirada para limpiarla y ponerla en condiciones antes de volver a colocarla. Sin embargo, la situación llamó mucho la atención.

Uno de los que salieron a criticar el hecho fue el legislador Marcelo Mango, quien sostuvo: “Las refacciones no son justificativo para quitar la señalización, y la tendrán que reponer. Vamos a exigirlo en lo inmediato. Le corresponde a la Policía hacerlo, están en falta y es algo gravísimo lo que hicieron. Si las refacciones en la fachada finalizaron y no lo pusieron, es porque no hay intenciones”.

Para Mango, no es casualidad que esta situación se dé en el gobierno de Mauricio Macri, ya que “hubo un intento de frenar las detenciones a genocidas. La señalización tiene un objetivo claro, y es que se conozca la verdad que por muchos años se ocultó y se negó: la existencia de centros clandestinos. Casualmente hace dos días se señalizó la casona de Viedma. Creo que esto va en contra de la política pública de Derechos Humanos”.

El legislador dijo que ya se entrevistó con el comisario Daniel Uribe, pero que hasta el momento no obtuvo ninguna respuesta al respecto. De todas maneras, esperan que llegue pronto.

13 cipoleños desaparecieron durante la dictadura militar.

Jóvenes, comerciantes, estudiantes y un matrimonio chileno, todos ellos vecinos de Cipolletti, engrosaron la lista de desapariciones forzadas en la última dictadura militar.