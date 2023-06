Sabrina Rojas reveló lo peor de su separación con Luciano Castro

Cuando le tocó argumentar el hecho de su elección, Rojas comenzó explicando: "Es una canción muy nueva pero, cuando la escuché, me puse a llorar porque habla de amor y se puede trasladar a cualquier vínculo. En el video, la ves a ella recién separada, embalando su casa y yo que pasé por una separación, con niños que tienen que entender que mamá y papá se separaron. Que la vida no es igual".

Sabrina Rojas y luciano castro

"La metáfora 'se rompió sólo un plato, no toda la vajilla' me parece hermosa. Es como sucedió esto, pero no está todo mal. Todo va a estar bien, seguimos siendo una familia. Cuando te separás te cambia toda la dinámica, hay una tormenta y después todo se acomoda. Nada vuelve a ser igual porque la familia no vuelve a estar junta", continuó contando, haciendo alusión a sus hijos con su ex esposo Luciano Castro.

Luego, el conductor, Fer Dente, le preguntó: "¿Cómo es una separación sana para vos?". "Creo que yo no puedo dar consejos, pero en mi caso, fue priorizar a mis hijos. La vida es bella para ellos, que no se enteraran qué sucedía con mamá y papá. Antes de la separación y durante”.

“Luciano se fue de casa con todo lo que eso implica para un nene. Ver que su papá muda las cosas y se va. Pero, de repente, todos fuimos a la casa nueva de papá a conocerla. Fue un plan, merendamos. Creo que lo sano siempre es pensar en los hijos", confesó Sabrina.

Luciano-Castro-y-Sabrina-Rojas-junto-a-sus-hijos-720x1080.jpg.webp Sabrina Rojas, Luciano Castro y sus hijos

Por último, relató: “Yo estaba rota. Si bien se nos había terminado el amor, estábamos separando la familia para siempre. Es una decisión muy grosa porque los niños estaban acostumbrados a vivir con mamá y papá. Era una tristeza de la que yo pensé que no iba a poder salir. Después la vida se acomoda y te das cuenta de que ellos empiezan a acostumbrarse a vivir de otra manera".