El conflicto económico con los clubes de la Superliga para asegurarse una suma fuera de los premios coperos es la cuestión, y como la desconfianza es muy grande, Arsenal es un objetivo próximo, pero sin mayores garantías.

Juan Strak, mediocampista surgido de las inferiores de la institución, es uno de los apuntados para sumar minutos desde el inicio en ese hipotético partido y es por eso que tiene una visión más personal de la eliminatoria.

“Sería un gran vidriera, sin dudas. Andar bien ahí ayudaría a que quienes no fuimos tan utilizados podamos ganarnos de nuevo un lugar para lo que se viene”, reconoció.

Sin embargo, no ocultó que poco se habla de todo eso internamente. “Germán (por Alecha) lo único que hizo delante del grupo de tercera y primera fue decirnos que había que estar preparados. Pero hay muchas dudas respecto a la oficialización del día”, contó.

Los días en la Liga

El futuro inmediato de Strak, Gustavo Del Prete y Matías Carrera es en la Liga Confluencia. Al respecto, el 5 reconoció que no es lo mismo que el Federal A pero la competencia ayuda.

“Seguir en ritmo, entrenar todos los días con chicos jóvenes que tienen mucho ritmo –‘muuuucho’, amplió– es buenísimo para nosotros. La idea es estar prendidos y apuntar alto ahí mientras tanto”, dijo.

Cutral Co es un destino seductor para los hinchas que podrán copar las populares de blanco y negro, aunque los jugadores piensan distinto. “Por el lado de la gente está buenísimo, pero como jugador me hubiese gustado tener la chance de pisar un estadio de primera división. Yo no tuve la suerte de ir a Lanús el año pasado tampoco”, se sinceró el volante.

Con capacidad para 6500 espectadores, habrá amplia disponibilidad para el público del Capataz en el Coloso. Esta semana debería confirmar la AFA la disputa del partido, si es que la intención continúa siendo la de programarlo para el miércoles 18.

Para que la AFA oficialice la fecha del partido entre Cipo y Arsenal, se debe destrabar el conflicto entre la organización y los equipos de la Superliga.

Hay dos grupos de entrenamiento

Germán Alecha y el profesor Cristian Servera decidieron dividir al grupo de jugadores.

Por la mañana entrenan los nombres del último Federal, como Matías Alasia, César Medina, Nelson Seguel, Jonathan Morales, Matías Sosa, Ezequiel Ávila y Damián Jara. Juan Strak, Matías Carrera y Gustavo Del Prete lo hacen junto a los juveniles de la Liga por la tarde, hasta que se oficialice el partido ante Arsenal por la Copa Argentina y allí se junten todos para que el técnico busque el mejor once inicial. Resta conocer si la organización del certamen permitirá subir nombres de la Liga a la lista de buena fe.