“No me resulta atractivo ver cómo va insertándose, sacándose fotos con todo el mundo”, sostuvo haciendo alusión a los encuentros que el showman tuvo con el ex ministro de economía Roberto Lavagna y otros referentes de la Alianza Alternativa Federal, encabezada por Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto.

"Prefiero a una persona que ha tenido una actitud más coherente con la democracia y con los ideales democráticos a lo largo de la vida, cosa que no percibo de él. Es una persona que ha tenido una vida en los medios, y sabemos lo que son los medios, con quienes hay que tranzar, he visto el producto cultural de sus programas", agregó Romano.

Cuando el cronista de América le pidió que defina a Marcelo en pocas palabras, su respuesta fue letal: "Misoginia, frivolidad, el humor a expensas del otro".

No obstante, consideró: "Lo que pasa es que no había una mirada crítica afuera, así que era muy fácil entrar al gallinero y robar, entonces ahora que se dio vuelta la taba un poco hay medio como un desconcierto, pero me parece un buen tipo, qué se yo".

En julio del año pasado, Romano ya había tenido duras palabras contra el Cabezón al asegurar que le parecía “un tipo sin ética”. Pese a eso, afirmó que para él, Marcelo no sería peor presidente que Mauricio Macri.

Hace unos días, Julián Weich dijo en debo decir, el late night show de Luis Novaresio, que "ni en pedo" vota a Tinelli. "Me hace ruido la gente que se acuerda un poco tarde. ¿Ahora?", lanzó.

Con tono burlón, Alfredo Casero sostuvo que Tinelli "solo puede ser presidente de Titanes en el Ring".

Moria Casán también fue lapidaria con su antiguo jefe. "No lo votaría. Si nunca pudo cumplir ni siquiera la promesa de la fecha en la que arrancaba el Bailando".

Otro que plantó postura y aseguró que no votaría a Tinelli fue Jorge Rial. "No tiene uñas ni es guitarrero. Se lo va a comer el poder", argumentó el intruso. No obstante, aclaró que más adelante podría cambiar de opinión. "En el futuro puede ser. No creo que se presente ahora, no es tonto. Él amaga. Tinelli es tinellista, y va a hacer todo lo que le convenga a él", postuló.

Mario Pergolini también se mostró reticente ante las aspiraciones políticas de su antiguo competidor televisivo. "Uno no vota a alguien nada más porque es conocido. Tiene que saber qué quiere hacer, cómo, con quiénes y desde qué línea. Todo eso, de Marcelo no lo sabemos", indicó.

En sintonía Susana Giménez y Mirtha Legrand antepusieron sus dudas en relación a las capacidad política de su colega. "Ser político acá en la Argentina es muy complicado, te destrozan, es echar la honra a los perros. Es un hombre que tiene un éxito enorme, que está trabajando tanto con un programa diario, pero él sabrá, a lo mejor, si es un placer para él, si a él le gusta, está bien que lo haga, que lo intente", dijo la señora de los almuerzos y evitó responder si le daría su apoyo en las urnas.

"Yo no creo que sea candidato a presidente, yo creo que tiene que empezar de a poquito en la política. Se necesita experiencia, cintura, algo. Los políticos son tipos muy vivos por lo general", consideró la diva de los teléfonos y reconoció que no sabe si lo votaría porque no conoce lo que va a proponer. Sin embargo, le tiró un elogio: "sería correcto, impoluto y no es chorro".

Marcela Tinayre, la hija de La Chiqui, también le bajó el pulgar: "No lo votaría, me parece que ciencias políticas es una carrera importantísima que todos la deberían cursar, y otra cosa es ser popular, ser el número uno de la televisión...".

Pablo Echarri, en tanto, celebró que Tinelli y otras personas se la jueguen políticamente, aunque advirtió: "No lo veo como alguien que pueda venir a aportarnos una llave de crecimiento y desarrollo. Es más un armador político. En el rol de estadista veo a otra gente, como Cristina Kirchner. A él me cuesta ponerlo a la par. Le falta una vida. Es un maravilloso conductor, pero...", Sin embargo, cuando le preguntaron qué haría en una eventual segunda vuelta entre el conductor y Mauricio Macri, no lo dudó: "Elegiría a Tinelli".