Río Negro le dice no a la violencia contra las mujeres

El plan responde a tres ejes transversales que apuntan a la formación en perspectiva de género, a un fuerte trabajo de articulación y coordinación y a un permanente monitoreo y evaluación de las políticas públicas.

Tuñez sostuvo que “las estadísticas de la Corte Suprema manifiestan que en la Argentina hay una mujer asesinada cada 34 horas”. Ante las cifras alarmantes, la funcionaria explicó: “Desde el Ministerio de Desarrollo Social con el Consejo de las Mujeres establecimos un diseño teniendo muy presente de qué manera la Ley 26485 podía implementarse a la vida concreta de cada mujer”.

Esta iniciativa prevé llevar adelante 69 medidas y 137 acciones en todo el país para asistir integralmente a las víctimas de violencia. “Se trata de temas transversales, de derechos humanos, donde no hay partidismo político; lo que tiene que haber es responsabilidad, compromiso, presupuesto y decisión de llevar adelante cada una de las medidas”, afirmó Tuñez.

“Hay medidas que apuntan directamente a las provincias, como son la construcción de hogares de protección integral, la implementación de tobilleras electrónicas para monitoreo en tiempo real de los agresores, fortalecimiento de las áreas de mujer y reformas en la educación para añadir en jardín, primaria y secundaria perspectivas de género, entre otras cosas”, agregó.

Trabajo en conjunto

En tanto, la titular de Río Negro destacó: “Este plan viene a dar respuesta a muchos organismos porque frente a esta problemática el Consejo Provincial de la Mujer solo no puede, el Ministerio de Desarrollo Social solo no puede, el Gobierno provincial solo no puede; necesitamos del acompañamiento de todos”.