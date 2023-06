Revelan cómo son los cara a cara de Mauro Icardi y Maxi López

Hasta hace poco se notó que había resentimiento entre ellos, ya que el ex River se alegró cuando surgieron datos del nuevo affaire del delantero del Galatasaray con Cande Lecce. Pero lamentablemente para ellos, no pueden evitar encontrarse, debido a que tienen hijos con la misma mujer.

Como pasa con cualquier pareja/matrimonio que se separa, se establecen los días de visitas, es ahí donde ambos están frente a frente. Ante la apremiante situación para los amantes de la farándula, el peluquero contó qué hacen y cómo se comportan cuando se ven.

KENNY PALACIOS en lam.mp4 El peluquero de Wanda Nara habla de la relación de Mauro Icardi y Maxi López.

No hace mucho, el dueño del Birmingham City contestó si estaría dispuesta a cenar con Icardi: "¡No, no me pregunten!... Nos sentamos con los chicos porque está la mamá, yo soy el papá y Mauro se sentará con ella y con sus nenas. Es que no la organicé yo y no creo que la vaya a organizar. Que vayan a comer adonde quieran”.

Todo comenzó cuando Kenny fue invitado a LAM para hablar sobre su próxima participación en el Bailando. Ángel de Brito aprovechó para que revelara secretos de Wanda, Maxi e Icardi, ya que el invitado es íntimo de la familia Nara y sabe todo lo que pasó al detalle.

"¿Qué pasa cuando se encuentran Maxi y Mauro?", preguntó muy filoso el conductor del ciclo de América. A lo que Palacios respondió sin temor: "Nada. Se han encontrado un par de veces, pero no pasa absolutamente nada. Se saludan por cordialidad y después nada".

Para darle un poco más de picante, Palacios redondeó: "No se hace nada para evitar. Tratamos que todo sea lo más natural posible porque hay muchos chicos", cerró.